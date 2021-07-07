Число жертв ковида в России превысило 140 тысяч

За сутки в России от последствий заражения коронавирусом умерли еще 725 человек. С марта прошлого года COVID-19 унес 140 041 жизнь. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с распространением SARS-CoV-2.

Со вчерашнего дня российские медики выявили 23 962 новых случая болезни в 85 регионах. За всю пандемию в стране зафиксировали 5 682 634 случая заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 20 067 человек. Всего — 5 121 919. Самая напряженная ситуация сейчас в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

В столице суточный прирост заболевания составил 5621 случай, в Московской области — 2531, в Петербурге — 1906.

После затишья с начала года эпидемическая ситуация в России резко обострилась летом. Региональные власти ввели новые ковидные ограничения, которые увеличили темп прививочной кампании. Подмосковье заняло шестую строчку в списке регионов-лидеров по первому компоненту вакцины от коронавируса. С декабря 2020 года препарат получили 23,3% местных жителей. Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что каждый день вакцинацию проходят около 850 тысяч россиян.