Число жертв ковида в России перевалило за 60 тысяч

Еще 23 541 новый случай коронавируса выявили в России. За сутки зафиксировали 506 смертей от ковида. Общее число жертв среди пациентов с коронавирусом превысило 60 тысяч.

«За последние сутки в России выявлен 23 541 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 11,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 506 летальных исходов», — сообщил столичный оперштаб.

Всего за время распространения инфекции российские медики зафиксировали 60 457 случаев смерти. Вылечить от COVID-19 удалось 2 709 452 пациентов. При этом по всей стране насчитывается 3 332 142 случая заражения коронавирусом.

За сутки больше всего положительных тестов на ковид получили в Москве. Там инфекцию подхватил 4871 человек. На втором месте находится Санкт-Петербург — 3005 человек. Затем идет Подмосковье — 1228, а также Нижегородская область — 403 и Воронежская область — 394.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России ситуация с коронавирусом стабилизируется. По ее словам, темпы роста заболеваемости COVID-19 замедлились. Результаты говорят о том, что необходимо продолжать соблюдать требования безопасности.