Число жертв коронавируса в Москве перевалило за 3 тысячи

Столичный оперштаб сообщил, что за сутки в Москве умерли еще 59 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в городе выросло до 3029.

«В Москве скончались 59 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — сказано в сообщении столичного оперштаба в Telegram. Накануне в городе умер 51 пациент с коронавирусной инфекцией.

Ранее 8 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в городе уже 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска. Льготники снова смогут пользоваться бесплатным проездом на общественном транспорте.

Еще через неделю в городе откроются музеи и зоопарки. Так же с 16 июня заработают летние веранды кафе. С 23 июня откроются фитнес-клубы и детские площадки.

По состоянию на 8 июня в Москве выявили 197 018 случаев коронавируса. Выздоровели 104 347 пациентов. Летальными исходами закончились 3029 случаев COVID-19.