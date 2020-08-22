На первом месте по количеству жертв находятся США — 175 429 смертей. На втором и третьем местах расположились Бразилия и Мексика с показателями летальности 113 358 и 56 610 случаев.

В России количество умерших, по данным на субботу, 22 августа, составило 16 268 человек.

Как сообщило издание «ФедералПресс», опросы показали, что 60% россиян не исключили второй волны коронавирусной инфекции. Сомневаются в этом только 30%.

Несмотря на страх перед наступлением новой волны заражений, вакцинироваться граждане России пока не готовы. Как сообщил «Царьград», об этом рассказал глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Он привел данные опроса, по которым 42% опрошенных готовы к прививке от COVID-19.

Федоров отметил, что люди боятся и хотят избавиться от этого чувства, получив гарантию, что они не заразятся. Для этого нужно пройти вакцинацию. Но по какой-то причине большинство пока не готово ставить себе прививку.

Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат разработали в Центре имени Гамалеи и провели два этапа испытаний. В Росздравнадзоре пояснили, что в первых двух этапах испытаний вакцину проверили на нескольких сотнях добровольцев. Никаких нежелательных реакций организма не было. В ведомстве также уточнили, что на третьем этапе испытаний препарат проверят на нескольких тысячах волонтеров. Препарат выпустят на рынок под жестким контролем.