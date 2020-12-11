Число жертв COVID-19 в России за октябрь стало рекордным с начала пандемии

COVID-19 в октябре стал главной причиной смерти 11 630 человек в России, еще в 2 266 случаях коронавирус предполагается как основная причина смерти — для подтверждения этого нужны дополнительные медицинские исследования.

Такие цифры следуют из данных Росстата. Также в октябре 2020 года был зафиксирован 1 711 случай, когда коронавирус повлиял на развитие других болезней и способствовал появлению осложнений, которые ускорили смерть пациента.

В 6 964 случаях COVID-19 не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.

Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 в октябре достигло 22 571 человека, следует из данных Росстата.

За первые 10 месяцев 2020 года количество умерших в России выросло на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, рассказала российский вице-премьер Татьяна Голикова. Она также отметила, что в ноябре и декабре показатели смертности превысят прошлогодние данные. По словам Голиковой, коронавирус стал основной причиной смерти россиян начиная с апреля.