Число жертв COVID-19 в России превысило 295 тысяч

За последние сутки в России выявили 27 743 новых случаев коронавируса и 1080 летальных исходов. Таким образом общее число смертей от ковида с начала пандемии составило 295 104.

Больше всего заболевших зафиксировали в Москве (+2755), Санкт-Петербурге (+1984) и Московской области (+1452). За последние 24 часа выздоровели 37 437 пациентов, общее число людей, справившихся с болезнью, составило 8 914 225 человек. Всего с начала эпидемии заразились более 10 миллионов. При этом общий популяционный иммунитет в РФ составляет 55,7 %.

В Московской области с начала пандемии сделали 13 590 809 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Врачи за время с начала эпидемии уже научились лечить COVID-19, но новые мутации усложняют им задачу. Сейчас весь мир обсуждает «омикрон»-штамм, который появился в ноябре в Африке.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы распространения «омикрона» в мире пугает из-за возникающих в связи с этим рисков. Она отметила, что ситуация стремительно развивается в Великобритании и Африке.