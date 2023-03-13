Здоровье 13 марта 2023, 11:46 Число заразившихся коронавирусом за сутки в России превысило 10,2 тысячи человек Оперштаб: за минувшие сутки в России заболели ковидом более 10 200 человек РИА «Новости»

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За минувшие сутки в России выявили 10 268 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с пандемией. В больницы доставили 619 заболевших, что на 18,3% меньше по сравнению с 12 марта.

Полностью выздоровели 9476 человек. Этот показатель оказался ниже данных за 12 марта на 15,5%, отметили в оперштабе. Кроме того, врачи подтвердили 34 летальных исхода.

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Как отметили специалисты, уровень заболеваемости ковидом за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 54,9, снизившись к данным за предыдущие семь дней на 11,5%.

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В оперштабе обратили внимание на рост заболеваемости в 27 регионах страны. Причем в 10 субъектах его зафиксировали на более высоком уровне, чем в среднем по России.

Врачи неоднократно указывали на то, что самым надежным способом защиты от коронавируса выступает вакцинация. Прививка не может предотвратить заражение, но способна исключить тяжелое течение болезни и серьезные осложнения для организма.