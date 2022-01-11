Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 305 миллионов

С начала пандемии в мире подтвердили более 305 миллионов случаев заражения коронавирусом. Из-за COVID-19 погибли свыше 5,48 миллиона человек.

Данные на 10 января привела Всемирная организация здравоохранения. Они опубликованы на сайте ВОЗ.

Инфекцию выявили уже у 305 914 601 пациента. Умерли 5 486 304 больных COVID-19. За последние сутки SARS-CoV-2 подтвердили у 1 736 233 человек, зафиксировано 4029 летальных исходов. Антирекордные значения за всю пандемию ВОЗ обнародовала 6 января. За 24 часа тогда подтвердили 2 741 367 случаев заражения.

Отметку в 300 миллионов заразившихся, напомнил ТАСС, мир прошел 8 января. Еще 9 ноября их было более 250 миллионов, а 5 августа — свыше 200 миллионов.

США по-прежнему лидируют по числу подтвержденных случаев коронавируса: SARS-CoV-2 в стране выявили более чем у 59 миллионов человек. На втором месте — Индия, где инфицированы свыше 35,7 миллиона. На третьем — Бразилия (22,49 миллиона заразившихся). Пятерку замыкают Великобритания и Франция — свыше 14,47 и 11,82 миллиона заболевших соответственно.

Ранее в ВОЗ исключили вероятность появления нового гибридного штамма «дельтакрон».