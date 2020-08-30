Число заразившихся коронавирусом превысило количество выздоровевших за сутки в России

За минувшие сутки в России выявили 4 980 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб столицы по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Общее число выздоровевших за сутки достигло 2 599. Погибли от нового вируса 68 человек.

Всего в России выявлено 990 326 заболевших коронавирусом. Выздоровели 806 982, человек, умерли — 17 093. За все время пандемии коронавируса врачи провели свыше 36 миллионов тестов на вирус.

По числу заразившихся в мире лидируют США, после них идут Бразилия и Индия. На четвертом месте — Россия.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что учебный год не будут переносить из-за коронавируса. В Министерстве науки РФ сообщили, что перед началом учебного года студентов и педагогов не будут принуждать делать анализы на COVID-19. Также в этом году детей не будут прививать новым препаратом. По словам Михаила Мурашко, влияние вакцины на детский организм нужно досконально проверить.