Число зараженных коронавирусом военных увеличилось до 901

Отмечается, что тестирования проводилось в период с марта по 27 апреля. В ходе массового тестирования был выявлен 901 военнослужащий с положительным результатом на коронавирус.

324 человека проходят лечение в госпиталях Минобороны России. 176 военных лечатся в изоляторах по месту службы, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — шесть человек, изолированы дома — 395 человек.

«Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии — два человека (в т. ч. 1 чел. на ИВЛ) доставлен в Москву, в состоянии средней тяжести — 12 человек; остальные — без симптомов заболевания», — сказано в бюллетене.

Ранее сообщалось, что положительные результаты тестов на инфекцию получили 874 военнослужащих. Четыре из них были в тяжелом состоянии.

В России зафиксировано 87 147 случаев заражения инфекцией. За последние сутки зафиксировано 6198 новых заболеваний. Погибли 794 человека, по данным стопкоронавирус.рф.