Здоровье 18 марта 2023, 13:21 Число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло более чем на 13 тысяч Оперштаб сообщил о 13 009 подтвержденных случаях заражения коронавирусом РИА «Новости»

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Суточный прирост новых зараженных коронавирусом в России составил 13 009 человек. Об этом говорится в данных оперативного штаба в субботу, 18 марта. Это на 94 человека больше, чем в пятницу.

Количество госпитализированных за сутки составило 1287 человек, что почти на 16% меньше, чем сутками ранее. Чаще попадать в больницу стали жители 29 регионов. Снижение случаев госпитализации произошло в 46 регионах.

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За минувшие сутки умерли 32 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, днем ранее число летальных исходов после заражения составило 35. Выздоровели после перенесенного заболевания 12 155 человек.

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Самый большой прирост новых случаев заражения в Москве 2195 человек, из которых в больницу попали 144. Выздоровели 2038, умерли — шесть. На втором месте расположился Санкт-Петербург, где заражение коронавирусом выявили у 1418 жителей. Госпитализировали 127 человек. За сутки в городе выздоровели 1009 жителей, умерли семеро. Замкнула тройку Московская область, где не выявили ни одного летального исхода. Число новых зараженных составило 211 человек, из которых 32 увезли в больницу. Выздоровели 357 жителей.

С начала пандемии в России выявили 22 493 866 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 21 841 765 человек, количество летальных исходов составило 396 801 случай.