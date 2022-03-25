Число зараженных коронавирусом в России продолжило снижаться

Количество заболевших коронавирусом в России постоянно снижается. Актуальные данные опубликовал оперативный штаб.

Согласно новой сводке, за последние сутки на территории России выявлено 25 382 новых случая COVID-19. На стационарное лечение отправили 4212 человек. Это на 7,2% меньше по сравнению с предыдущим днем.

От коронавируса избавились 61 860 человек, а умерли 398 человек (днем ранее — 418).

В Подмосковье за все время пандемии сделали 16 474 119 ПЦР-тестов.

Оперативный штаб сообщил, что по состоянию на 25 марта 84 914 186 россиян прошли полную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Первый компонент вакцины поставили 88 704 788 человек. Коллективный иммунитет, по данным оперштаба, составляет 51,7%.