Число зараженных коронавирусом в Якутии выросло до 14 человек

В Якутии подтвердили еще четыре предварительно положительных анализа на коронавирус. Тесты отсылали в новосибирскую лабораторию «Вектор». Теперь в регионе 14 зараженных, еще сутки назад их было 10.

Глава республики Айсен Николаев пояснил, что все инфицированные контактировали с первыми семи заболевшими. Его слова привело РИА «Новости».

«Анализы, которые мы отправили в Новосибирск, делались долго, но результаты пришли: все четыре подтвердились. То есть у нас в Якутии, как мы и ожидали, 14 заболевших официально», — уточнил Николаев.

Он добавил, что эпидемиологическая ситуация в регионе развивается по тому сценарию, который спрогнозировали местные власти.

По данным республиканского оперштаба, всех заболевших уже изолировали. Врачи наблюдают за пациентами с COVID-19 в инфекционной больнице Якутска. Контактировавшим с ним людям сделают необходимые анализы. За последние сутки 274 пробы оказались отрицательными.

Всего в России, по данным за 25 марта, коронавирусом заразились 658 человек. За сутки в стране выявили 163 новых случая.