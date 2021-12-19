Число заражений SАRS-СоV-2 в Москве достигло 2 003 080 за пандемию

В России за минувшие сутки еще 27 967 человек получили положительный результат теста на коронавирус. За время пандемии в стране обнаружили уже 10 214 790 случаев заражения. Об этом в сообщили на сайте оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Число смертей остается стабильным. За прошлые сутки умерли еще 1 023 человека. Всего от последствий коронавируса в России за весь период уже скончались 297 203 человека.

После выздоровления из больниц за прошедшие сутки были выписаны 32 655 пациентов. Всего в России уже 8 984 921 человек переболел ковидом.

Москва, недавно на день уступившая Санкт-Петербургу первое место по числу заражений за сутки, вновь вернулась в лидеры антирейтинга. В столице выявили еще 3013 заразившихся, общее число всех случаев за период пандемии округлилось до 2 003 080. В Петербурге же инфекцию подхватили еще 1955 человек. В Подмосковье у 1825 человек тест также оказался положительным.

Ранее, 16 декабря, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России выявили уже 25 случаев заражения штаммом «омикрон». Глава Роспотребнадзора Анна Попова на следующий день заявила, что «омикрон» распространяется в мире с пугающей скоростью.