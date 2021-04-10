Число заражений коронавирусом в России за сутки упало ниже 9 тысяч

За минувшие сутки в России выявили 8704 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Больше всего заражений по-прежнему в Москве. В столице за прошлые сутки коронавирус обнаружили еще у 2008 человек. На втором месте остается Петербург, где выявили еще 699 заразившихся. На третьем месте — Московская область, в регионе выявили еще 587 новых случаев заражений.

Общее число всех выявленных в России случаев коронавирусной инфекции достигло 4 632 688. Из них 4 258 279 человек выздоровели, 102 649 пациентов умерли.

За прошлый сутки из больниц выписали еще 9579 пациентов.

Накануне сообщалось о 9150 новых случаях заражений коронавирусом в России. Этот показатель превысил девять тысяч впервые с 3 апреля.

В Роспотребнадзоре ранее не исключили, что заболеваемость ковидом в стране снизится к концу весны.

Российские власти обсуждают возможные ограничения на полеты в Турцию из-за того, что в этой стране наблюдается неблагоприятная эпидемическая обстановка — количество заражений в сутки превышает 50 тысяч, это является рекордным суточным приростом в Турции с начала пандемии. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко ранее в беседе с Ura.ru выступил за запрет путешествий.