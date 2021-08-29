Число заражений коронавирусом в России незначительно снизилось

За минувшие сутки в России выявили 19 286 случаев заражения коронавирусом, что на 206 человек меньше, чем днем ранее. Это следует из данных, федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Среди новых зараженных клинических проявлений не было у 6,9% жителей. За минувшие сутки умерли 797 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели после заражения 16 804 человека.

Лидерами по количеству выявленных случаев заражения остаются Москва (1444 случая инфекции) Санкт-Петербург (1318) и Московская область (914).

Меньше всего новых случае заражения коронавирусом зафиксировали в Магаданской области (25), Чукотском автономном округе (14) и Ненецком автономном округе (13).

С начала пандемии в России выявили 6 882 827 случаев заражения коронавирусом, количество летальных исходов составило 181 637, выздоровели после лечения 6 148 250 человек.

Мировым лидером по количеству заражений и смертей остаются США. Всего там выявили 38,75 миллиона инфицированных, а количество смертей выросло до 637 244.

Второе место по числу зараженных досталось Индии, где количество подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 32,69 миллиона. На третьей строчке расположилась Бразилия с 20,72 миллиона инфицированных жителей.