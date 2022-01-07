Число заражений COVID-19 всем мире превысило 300 миллионов

Более 300 миллионов случаев инфицирования коронавирусом выявлено в мире с начала объявления Всемирной организации здоровья пандемии в марте 2020 года. Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса на своем официальном сайте.

Учебное заведение опирается на данный открытых источников, СМИ, а также на сводки местных и федеральных властей.

По состоянию на 7 января в России было выявлено около 10,4 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией, около 307 тысяч человек погибли.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия закончится, если в течение следующего полугода вакциной привьются около 70% населения.