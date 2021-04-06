Число заражений британским штаммом коронавируса выросло в России

В России выявили 103 случая заражения британским штаммом коронавируса и еще 10 случаев — южноафриканской мутацией. Об этом ТАСС сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В мире продолжается распространение различных вариантов коронавируса. В общей базе содержится уже почти миллион его геномов, рассказала главный санитарный врач РФ.

Британский штамм циркулирует уже в 130 странах. Южноафриканский вариант патогена проник уже в 80 государств, а бразильский — в 45. Попова рассказала об этом на заседании координационного совета кабмина по борьбе с распространением ковида.

Оперативный штаб ранее сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировали 8328 новых случаев заражения коронавирусом. При этом за те же сутки 8902 пациента выздоровели. В России продолжают делать тесты на коронавирус. Лишь в Подмосковье за все время их провели 6 761 726 раз.

Китайские ученые ранее подвергли сомнению теорию о быстром исчезновении антител к коронавирусу. Они установили, что у большинства переболевших жителей Уханя и его пригородов, откуда взяла старт пандемия, антитела к SАRS-СоV-2 сохранились даже спустя год после инфицирования.