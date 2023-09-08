Здоровье 08 сентября 2023, 18:39 Число заболевших сибирской язвой в селе Лебединка под Воронежем выросло до семи ТАСС: медики подтвердили семь случаев сибирской язвы у жителей воронежского села РИА «Новости»

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Врачи подтвердили семь случаев заболевания сибирской язвой у людей, которых перевезли из очага инфекции в селе Лебединка Воронежской области. Всего госпитализировали восемь человек, диагноз одного из них пока уточняется. Об этом ТАСС сообщила представитель департамента здравоохранения региона.

«В инфекционный центр при БСМП № 8 попали восемь человек. У семи пациентов диагноз подтвержден лабораторно», — рассказала она.

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Состояние всех заболевших врачи оценивают как среднетяжелое.

Ранее сообщалось, что сибирскую язву подтвердили у пяти из семи человек, которых накануне экстренно перевезли в медицинское учреждение.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, причиной возникновения очага заболевания стала туша зараженного животного. В середине августа сибирскую язву также выявили в Панинском районе Воронежской области. Мужчина, разделывавший тушу, попал в больницу. Он до сих пор продолжает лечение.