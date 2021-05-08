Число заболевших ковидом за сутки в РФ снова превысило 8 тысяч

За сутки коронавирусом в России заразились 8329 человек. Показатель снова перевалил за восемь тысяч, но чуть опустился по сравнению с днем ранее. Обновленные данные опубликованы на сайте оперштаба.

Бессимптомно болезнь протекает у 1524 (18,3%) россиян.

Среднесуточный прирост в Москве составил 2765 пациентов, а в Санкт-Петербурге — 726. В Московской области выявили 630 новых заболевших. Также в пятерке антирейтинга числятся Ростовская (209) и Воронежская (139) области.

Меньше всего заболевших в Еврейской автономной области — один человек.

Источник фото: телеканал «360»

Общее число заразившихся в стране увеличилось до 4 871 843. Прирост числа заболевших составил 0,17%.

За минувшие сутки выздоровели 8255 пациентов, а за все время пандемии в России — 4 488 615. Доля вылечившихся осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов за последние 24 часа возросло на 370. Всего от инфекции скончались 112 992 пациента. Условная летальность осталась на уровне 2,32%. В Москве умерли 57 горожан, за все время — 18 779.

В пятницу, 7 мая, за сутки коронавирусом в России заразились 8386 человек. Тогда прирост составил почти 10%.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн призвал соблюдать требования Роспотребнадзора, который определяет меры для эффективной борьбы с пандемией коронавируса. Решение ведомства продлить масочный режим положительно скажется на эпидемической ситуации в стране.