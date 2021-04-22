Число заболевших ковидом в России за сутки снова приблизилось к 9 тысячам

За сутки в России коронавирусом заразились 8996 человек — это на 8,8% больше, чем вчера. За это время выздоровели 8934 россиянина, скончались — 397. Данные об этом появились на сайте оперштаба.

За все время пандемии в стране новым вирусом заразился 4 736 121 россиянин, побороли болезнь 4 361 807 пациентов, умерли — 107 103. За этот период врачи сделали уже 126,8 миллиона ПЦР-тестов.

В Москве за прошедшие 24 часа медики выявили коронавирус у 2704 жителей — прирост составил 36%. Выписались из больниц 1907 пациентов, погибли — 54, что почти на 7% меньше, чем 21 апреля.

В Санкт-Петербурге зафиксировали 682 новых случая заражения коронавирусом — это на 1,6% меньше, чем день назад. Выздоровели 906 пациентов, умерли 35 больных — прирост составил почти 3%.

В Московской области за сутки коронавирус обнаружили у 590 жителей — показатель почти не изменился. За этот период в регионе выздоровели 593 человека, скончались — 14, что на 6,7% меньше, чем вчера. В Подмосковье с начала пандемии сделали 7 230 133 теста на коронавирус, об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе врачи обнаружили по одному заболевшему.