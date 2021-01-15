Число заболевших ковидом в России превысило 3,5 миллиона с начала пандемии

За минувшие сутки в России выявили 24 715 новых случая — показатели не сильно изменились, в сравнении с четвергом. Выздоровели — 27 636 пациентов, умерли — 555.

Информация об этом появилась на сайте оперштаба. Всего в стране заразились 3 520 531 россиян, вылечились — 2 909 680 и умерли — 64 495. За все время пандемии медики провели 96, 6 миллиона ПЦР-тестов.

Больше всего за сутки новых случаев коронавируса выявили в Москве — 5 534 человек — это на 6% меньше, чем вчера, выздоровели — 6 602 пациентов, скончались — 81.

Следом идет Санкт-Петербург, где коронавирус обнаружили у 3 094 горожан — прирост почти 2%.Ппобедили болезнь — 3 915 пациента и 72 умерли.