Число заболевших корью в Якутске достигло 70 человек

6 января региональное ведомство сообщило о 68 случаях заболевания корью в столице Республики Саха (Якутия). За три дня еще двум жителям Якутска поставили такой диагноз.

Сейчас 16 пациентов лечатся в стационаре, который развернули в здании детского туберкулезного диспансера. Воспитанников детских садов в Якутске и пригородном поселке Жатай, у которых нет прививок от кори, пока отстранили от посещения дошкольных образовательных учреждений. Такие же меры предприняли и в отношении непривитых студентов — на занятия им ходить пока запрещено.

Корь — это одно из самых заразных инфекционных заболеваний. Болезнь может привести к тяжелым осложнениям со стороны дыхательной и нервной систем. Лекарства для лечения зараженного инфекцией корью не существует. Единственный способ борьбы с вирусом — это прививка. Вакцина обладает высокой эффективностью. Вовремя сделанная прививка дает 97% гарантию того, что человек не заразится.