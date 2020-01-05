Число заболевших корью увеличилось в Якутии

Число заболевших корью в Якутске увеличилось до 68, 16 из них потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в пресс-службе якутского министерства здравоохранения.

Согласно данным на 5 января, в Якутске чуть меньше 70 случаев заражения корью, 16 пациентов проходят лечение в стационарах, в том числе четверо детей.

«В период неблагополучной эпидемиологической ситуации, согласно утвержденному плану министерства здравоохранения РС (Я), здание Республиканского детского противотуберкулезного санатория является резервным для перепрофилирования коек под инфекционный стационар, в данной ситуации — для заболевших корью. <…> Принято решение со 2 января задействовать детский санаторий», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В минздраве объяснили, что детский санаторий решили задействовать, чтобы разделить потоки заболевших гриппом и ОРВИ от тех, у кого выявили корь. После того, как эпидемиологическая ситуация наладится, в ведомстве пообещали, что санаторий будет работать по назначению и в него вернутся дети.

Минздрав призвал не отказываться от вакцинации и заботиться о своем здоровье. В пресс-службе ведомства напомнили, что один заболевший может заразить до 18 человек. Там также заметили, что симптомы кори похожи на простудные, а сыпь появляется только на 3-4 день. При появлении симптомов жителям Якутска посоветовали изолировать больного и вызвать врача на дом.