Число заболевших гаффской болезнью под Тюменью увеличилось до 11
Гаффская болезнь. Что известно о загадочном недуге, сразившем жителей тюменской деревниПодробнее
В тюменской деревне Ачиры произошло вспышка довольно редкой граффской болезни. Ее симптомы похожи на острое отравление с онемением конечностей, а если вовремя не начать лечение, то могут отказать печень и почки.
Депутат думы Тобольского района и глава думы «Ачирское сельское поселение» Халим Маметов рассказал «360», что пока врачи поддерживают идею, что причина недуга кроется в рыбе, а точнее, в карасях, обитающих в местных водоемах.
По словам депутата, число пострадавших увеличилось до 11 человек. Двое из них находятся в критическом состоянии.
По последним данным, отправляем еще двоих. Это будут 10-й и 11-йХалим Маметов.
Людей, которых в среду вывезли из Тобольской районной больницы, отправили в Тюменскую областную.
Врачи пока проводят исследование болезни и ее симптомов, поэтому не могут назвать точные причины появления недуга. Специалистов интересует, где очаг болезни. Пока они склоняются к тому, что проблема в рыбе.
Первыми жертвами гаффской болезни стали члены семьи из деревни Ачиры. Их госпитализировали 21 октября. 23 числа увезли еще четырех человек. Теперь около 300 жителей поселка полностью изолированы от внешнего мира — у них берут анализы на наличие токсина, передает ИА Ura.ru.