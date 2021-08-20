Число заболевших COVID-19 значительно выросло в Японии перед открытием Паралимпиады

Рекордное число случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в Японии за последние сутки. Их количество составило 23 917 человек. При этом через пять дней в стране должны начаться Паралимпийские игры. Об этом сообщил сайт newizv.ru.

Количество занятых больничных коек в Токио составило 80%. При этом в Канагава этот показатель достиг 100%. В Токио зафиксировали 5386 случаев заболевания коронавирусом. При этом эксперты отметили, что число заболевших может быть в разы выше, так как город проводит не так много тестов, передал сайт kp.ru.