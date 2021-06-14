Число заболевших COVID-19 в России за сутки незначительно снизилось

В России за последние сутки коронавирус выявили у 13 721 человека — это почти на 7% меньше, чем вчера. За это время выздоровели 8312 пациентов, погиб 371 человек. Данные об этом появились на сайте оперштаба.

Всего за время пандемии в стране новым вирусом заразились 5 222 408 россиян, побороли болезнь — 4 809 647, скончался — 126 801. За этот период медики сделали более 143,1 миллиона ПЦР-тестов.

В Москве за прошедшие 24 часа обнаружили больше всего зараженных — 6590, что на 14,5% меньше, чем в воскресенье. Выписались из больниц — 2815, умерли 72 человека — прирост составил 4,3%.

В Московской области врачи выявили 1043 новых случая ковида — прирост составил 9,4%. Выздоровели 898 жителей, погибли — 10, что на 11,1% больше.

В Санкт-Петербурге коронавирус обнаружили у 865 жителей — показатель почти не изменился. За это время выздоровели 959 пациентов, скончались 48 заболевших — здесь тоже все осталось на прежнем уровне.

В Чукотском автономном округе за это время заболевших не выявили, в Ненецком автономном округе заразились четыре человека.