Число заболевших COVID-19 в России с начала пандемии превысило 4,2 миллиона

В России за минувшие сутки коронавирусом заразились 11 749 человек, выздоровели — 12 218, скончались — 383. Всего в стране с начала пандемии новым вирусом заразились 4 200 902 миллиона человек.

Информация об этом появилась на сайте оперштаба. С весны в стране выздоровели и выписались из больниц — 3 751 562 пациентов, умерли — 84 430. За этот период врачи сделали 109,8 миллиона ПЦР-тестов.

Больше всего зараженных за сутки обнаружили в Москве — 1 417 — прирост 18,3%. Выздоровели за это время — 1 719, погибли — 43, что на 12,2% меньше, чем вчера.

В Санкт-Петербурге коронавирус обнаружили у 909 жителей — этот показатель почти не изменился. Победили болезнь — 1 490, скончались — 37 — на 9,8% меньше, по сравнению со со вторником.

В Московской области коронавирусом за сутки заразились — 695, что на 5,1% меньше, чем 23 февраля. Выздоровели — 369 пациентов, погибли — 25 — на 24,2% меньше, чем сутки назад.