Число заболевших COVD-19 россиян за сутки снова оказалось больше 9 тысяч

В России за сутки коронавирусом заразились 9500 человек. За этот период выписались из больниц — 8994 пациента и 372 скончались. Информация об этом появилась на сайте оперштаба.

Всего в стране за время пандемии коронавирусом заразились 5 081 417 россиян. Побороли болезнь 4 693 579 человек, погибли 121 873 пациента. За этот период врачи сделали более 138,5 миллиона ПЦР-тестов.

В Москве за минувшие сутки медики обнаружили 3669 новых случаев коронавируса — прирост составил 40%. Выздоровели 2393 человек, скончались — 62, что почти на 13% больше, чем в понедельник.

В Санкт-Петербурге за это время коронавирусом заразились 817 жителей — показатель почти не изменился. Выписались из больниц 1249 человек, погибли — 38, что на 5% меньше, чем сутки назад.

В Московской области за минувшие 24 часа выявили 743 случая заражения коронавирусом — показатель почти не изменился. Выздоровели и выписались из больниц 799 жителей, скончались 13 человек — прирост составил 30%.

В Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе за сутки никто не заразился.