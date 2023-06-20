Здоровье 20 июня 2023, 19:09 Число заболеваний коронавирусом в России сократилось на 24%

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В России снизилось количество заболеваний коронавирусом. Оно упало на 23,9% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило ИА НСН.

Всего за неделю в стране зарегистрировали пять тысяч 800 заболевших коронавирусом. При этом рост заболеваемости отмечали в 13 регионах.

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Как сообщил RT, в течение недели в больницу доставили 1772 человека, что на 12,5% меньше предыдущего показателя. Большинство случаев приходится геноварианты штамма коронавируса «омикрон».