20 июня 2023, 19:09
Число заболеваний коронавирусом в России сократилось на 24%
В России снизилось количество заболеваний коронавирусом. Оно упало на 23,9% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило ИА НСН.
Всего за неделю в стране зарегистрировали пять тысяч 800 заболевших коронавирусом. При этом рост заболеваемости отмечали в 13 регионах.
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Как сообщил RT, в течение недели в больницу доставили 1772 человека, что на 12,5% меньше предыдущего показателя. Большинство случаев приходится геноварианты штамма коронавируса «омикрон».
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