Число выздоровевших превысило число заболевших COVID-19 в Башкирии

Максим Забелин, глава регионального Минздрава, 23 апреля заявил, что за сутки число выздоровевших превысило количество зараженных. Такое произошло впервые. На данный момент в республике зарегистрировано 422 случая коронавирусной инфекции.

За сутки заразились 26 человек, а из больницы выписали 28 человек, вылечившихся от COVID-19.