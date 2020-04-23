Число выздоровевших превысило число заболевших COVID-19 в Башкирии
Впервые число выздоровевших в Башкирии превысило число зараженных коронавирусом за сутки. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
Максим Забелин, глава регионального Минздрава, 23 апреля заявил, что за сутки число выздоровевших превысило количество зараженных. Такое произошло впервые. На данный момент в республике зарегистрировано 422 случая коронавирусной инфекции.
За сутки заразились 26 человек, а из больницы выписали 28 человек, вылечившихся от COVID-19.