Число выздоровевших от ковида за сутки россиян превысило количество выявленных случаев

Всего в стране за время пандемии коронавирус выявили у 3 832 080 человек, победили болезнь — 3 837 550, погибли — 72 697. Медики за этот период провели 101,5 миллиона тестов на новый вирус.

Больше всего случаев COVID-19 за сутки обнаружили в Москве — 2 430 человек, это на 13,2% меньше, чем вчера. Из больниц выписались 5584 жителей, умерли — 68, почти на 8% больше, чем в пятницу.

В Санкт-Петербурге коронавирусом за прошедшие 24 заразились 2 512 горожан — прирост составил 10%. Победили болезнь — 3409, скончались — 64, что на 25,5% больше, чем день назад.

В Московской области выявили 1069 новых случаев — это на 2,4% больше, по сравнению с 29 января. Выздоровели и выписались 1009 пациентов, умерли — 35, на 10,3% меньше, чем вчера.

Меньше всего заразившихся зафиксировали в Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе — девять и семь человек соответственно.