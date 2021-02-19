Число выздоровевших от ковида за сутки более чем на 5 тысяч превысило количество заразившихся

За прошедшие сутки в России от ковида выздоровели 18 637 человек. Это на 5204 больше, чем число выявленных случаев болезни (+13 433). Всего российские медики выявили 4 139 031 случай COVID-19 с начала пандемии, сообщил оперштаб.

Со вчерашнего дня от последствий заражения коронавирусом умерли 470 человек. С марта 2020 года болезнь унесла 82 396 жизней. Выздоровели 3 679 949 пациентов.

В Москве за сутки выявили 1972 новых случая ковида, в Санкт-Петербурге — 1087, а в Московской области — 687. 17 февраля впервые с начала октября в нашей стране выявили менее 13 тысяч случаев заражения 2019-nCoV.

Сейчас эпидемическая ситуация в России начала стабилизироваться. Во всех регионах идет масштабная вакцинация: сделать бесплатную прививку по желанию может любой житель России.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге заявил, что пандемия коронавируса пошла на спад. По его словам, система здравоохранения столицы выдержала нагрузку. На этой неделе заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная спрогнозировала, что Россия уже к лету может выйти к минимуму заболеваемости COVID-19.