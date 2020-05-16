Число выздоровевших от коронавируса в Подмосковье выросло на 256 человек

Количество новых выявленных случаев за сутки составило 937. Таким образом всего в Московской области зарегистрировали 26 462 граждан с подтвержденным коронавирусом. Количество летальных случаев составляет на сегодняшний день 262 человека.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждый день в регионе в больницы привозят до 750 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Пока этот показатель не снижается. Эту ситуацию глава региона назвал сложной. При этом он отметил, что начался рост выздоровевших, что стало хорошей новостью.

Владимир Путин объявил, что на федеральном уровне режим нерабочих дней завершится уже 11 мая. Региональные власти смогут принять решения об ограничениях исходя из ситуации с коронавирусом в регионе. Поэтому в Подмосковье решили продлить нерабочие дни еще на неделю.

В Московской области до 18 мая продлили режим нерабочих дней. Как пояснил Андрей Воробьев, эксперты и специалисты областного министерства здравоохранения предложили не спешить к снятию ограничений, чтобы избежать нагрузки на больницы региона.

Губернатор подмосковья напомнил о том, что Роспотребнадзор в своих рекомендациях перед снятием ограничений просит обращать внимания на три фактора: среднее количество людей, которое инфицирует зараженный до изоляции, свободный коечный фонд и количество проведенных тестов.

По первому показателю регион пока не может позволить себе снятие ограничений. Андрей Воробьев пояснил, что дополнительные дни позволят изучить динамику и дадут время подготовиться к открытию предприятий, чтобы не допустить роста заражения граждан.