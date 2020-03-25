Число выздоровевших от COVID-19 в Москве увеличилось до 14

«За последние сутки на выписку из Коммунарки было направлено еще пять человек, которых мы вылечили от коронавируса. Среди выписавшихся нет пожилых людей. Все пациенты недавно посещали европейские страны», — сказала заместитель мэра Анастасия Ракова.

В штабе отметили, что тем, кому после выписки нужно оставаться под наблюдением, получили необходимые рекомендации.

С учетом пяти выписанных пациентов всего в Москве от COVID-19 вылечились 14 человек.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря. С тех пор его подхватили более 420 тысяч человек по всему миру, более 18 тысяч скончались. В России, по последним данным, 495 случаев заражения коронавирусом, в Москве — 290. Пациентов с коронавирусом в столице лечат в медцентре Коммунарки и в ИКБ № 1.

Для предотвращения распространения вируса пожилым россиянам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали оставаться дома, многих сотрудников перевели на удаленную работу, детей отправили на каникулы или внедрили для школьников дистанционное обучение.