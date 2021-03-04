Число выявленных за сутки случаев ковида в России снова перевалило отметку в 11 тысяч

В течение 24 часов российские медики выявили 11 385 новых случаев COVID-19. Вчера и позавчера этот показатель был ниже. За год пандемии в нашей стране зафиксировали 4 290 135 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб.

Со вчерашнего дня от ковида умерли 475 человек. С марта прошлого года болезнь унесла 87 823 жизни. Выздоровели за сутки 16 123 заразившихся. Всего переболели 3 869 857 жителей России.

Вспышка коронавируса произошла в Москве, где за сутки выявили 2150 новых случаев COVID-19. Вчера было почти на тысячу меньше. В Санкт-Петербурге — 986, в Московской области — 693. По данным подмосковного управления Роспотребнадзора, в регионе с начала пандемии сделали 6 204 587 тестов на коронавирус.

В наступившем году пандемия постепенно начала отступать. Во всех российских регионах началась масштабная вакцинация от 2019-nCoV. Сейчас сделать бесплатную прививку может любой желающий. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова накануне заявила, что третьей волны коронавируса в нашей стране не будет, если четверть населения пройдет вакцинацию в течение двух месяцев.

Власти планируют закончить целевую прививочную кампанию к середине лета. К этому времени в России сформируется коллективный иммунитет.