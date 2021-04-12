Число выявленных за сутки случаев ковида в России не превысило 9 тысяч. Этот показатель держится третий день

За прошедшие сутки в России выявили 8320 случаев COVID-19. Этот показатель держится уже третий день подряд. За все время пандемии медики зафиксировали 4 649 710 случаев заражения коронавирусом в стране, сообщил оперштаб.

В течение 24 часов от болезни умерли 277 человек. Жертвами ковида с марта 2020 года стали 103 263 человека. Выздоровели за сутки 6656 заразившихся. Всего 4 272 165. В Москве со вчерашнего дня выявили 1833 новых случая болезни, в Санкт-Петербурге — 706, в Московской области — 569.

В Подмосковье с начала пандемии сделали 6 867 710 ПЦР-тестов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Эпидемическая ситуация в России начала постепенно улучшаться в январе. С декабря в стране идет масштабная вакцинация от коронавируса. Сделать бесплатную прививку может любой желающий. Власти собираются привить более половины населения для формирования коллективного иммунитета.

На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин призвал всех россиян сделать прививку от SARS-CoV-2. Он предупредил, что лучше вовремя сделать укол, чем лечиться от тяжелой формы ковида. По словам председателя правительства, в этом вопросе «не надо полагаться на авось». Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что специалисты НИИ гриппа имени Смородинцева начали разрабатывать еще одну вакцину от коронавируса.