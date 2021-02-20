Число выявленных за сутки случаев ковида снова уменьшилось до показателей октября

За прошедшие сутки российские медики выявили 12 953 новых случая COVID-19. Меньше 13 тысяч случаев зафиксировали 17 февраля впервые с начала октября прошлого года. Потом в течение двух дней заболеваемость подросла. Об этом сообщил оперштаб.

С марта прошлого года в России выявили 4 151 984 случая ковида. Со вчерашнего дня от последствий заражения коронавирусом умерли 480 человек. Общее число жертв болезни составило 82 876. За сутки выздоровели 17 484 человека. Всего 3 697 433.

Москва снова оказалась на первом месте по числу выявленных случаев заболевания за сутки (+1623). На втором месте Санкт-Петербург (+1092). На третьем — Подмосковье (+690).

Ситуация с пандемией коронавируса в нашей стране сейчас постепенно стабилизируется после сентябрьской вспышки. Заболеваемость ковидом стала постепенно снижаться. В стране началась масштабная вакцинация от 2019-nCoV. Специалисты полагают, что для формирования коллективного иммунитета необходимо привить более половины населения России.

20 февраля в РФ зарегистрировали уже третью вакцину от коронавируса — «КовиВак». Препарат создали в Центре имени Чумакова.