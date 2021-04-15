Число выявленных за сутки случаев COVID-19 в России вплотную приблизилось к 9 тысячам

Со вчерашнего дня российские медики выявили 8944 новых случая ковида в 83 регионах. Это число вплотную приблизилось к девяти тысячам впервые на неделе. За все время пандемии в стране зафиксировали 4 675 153 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В течение 24 часов от болезни умерли 398 человек. Всего с марта жертвами ковида стали 104 398 заразившихся. Выздоровели 10 225 человек. Болезнь победили уже 4 301 448 жителей России. В Москве произошла вспышка: за сутки в столице выявили 2455 случаев ковида. Вчера было на 618 меньше. В Санкт-Петербурге — 719 случаев, в Московской области — 565.

В Подмосковье с начала пандемии сделали 7 102 806 тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ситуация с коронавирусом начала постепенно улучшаться с января. В конце прошлого года во всех российских регионах началась масштабная вакцинация. Сначала уколы делали людям из группы риска. Теперь привиться может любой желающий. Специалисты уверены, что остановить распространение SARS-CoV-2 сможет только коллективный иммунитет, который сформируется после вакцинации более половины населения.

Российский препарат «Спутник V», который создали ученые из Центра имени Гамалеи, уже зарегистрировали в 60 странах. Российскую вакцину признали в мире. 15 апреля стало известно, что привитых «Спутником V» не будут сажать на 10-дневный карантин при въезде в Словению. С сегодняшнего дня российские власти ограничили полеты в Турцию и Танзанию из-за риска заражения коронавирусом и его мутировавшими штаммами.