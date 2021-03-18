Число выявленных за сутки случаев COVID-19 в России снова приблизилось к 10 тысячам

Вчера число выявленных в течение суток случаев ковида в России впервые с 1 октября не превысило отметку в девять тысяч. Сегодня ситуация изменилась в худшую сторону: за 24 часа медики зафиксировали 9803 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб.

С марта прошлого года в нашей стране выявили 4 428 239 случаев COVID-19. Со вчерашнего дня от болезни умерли 460 человек. Общее число жертв ковида достигло 93 824. За сутки вылечился 12 061 заразившийся, всего 4 037 036.

В столице за 24 часа еще 1934 новых случая, в Санкт-Петербурге — 918, в Московской области — 537.

После повторной вспышки коронавируса в сентябре ситуация с пандемией начала постепенно стабилизироваться. Во всех российских регионах с декабря идет масштабная вакцинация. Власти страны планируют привить более половины населения, чтобы сформировался коллективный иммунитет. Специалисты считают, что отменить действующие ограничения можно будет только после этого.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что антитела после прививок не образуются у 10% людей. Она отметила, что так обстоят дела с любыми вакцинами от разных вирусов. По ее словам, главная задача — защита общей части населения, тогда и эти 10% будут в безопасности.