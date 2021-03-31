Число выявленных в России случаев ковида стало минимальным с конца сентября

За прошедшие 24 часа российские медики выявили 8275 новых случаев ковида. Меньше было только в конце сентября. За все время пандемии в нашей стране зафиксировали 4 545 095 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб.

Со вчерашнего дня от COVID-19 умерли 408 человек. Всего жертвами болезни стали 98 850 заразившихся. Выздоровели за сутки 10 176 пациентов, за год — 4 166 172.

Ситуация с регионами-лидерами по числу ежесуточно выявляемых случаев ковида не меняется уже долго. В Москве 1286 новых случаев, в Санкт-Петербурге — 715, в Московской области — 584.

Кривая заболеваемости поползла вниз в начале этого года. Эпидемическая ситуация стала постепенно улучшаться. С декабря в России идет масштабная вакцинация во всех регионах. По мнению специалистов, для формирования коллективного иммунитета от SARS-CoV-2 необходимо привить более половины населения России.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины с участием детей начнутся в течение двух месяцев.