Число выявленных в России случаев коронавируса с начала пандемии перевалило за 10 млн

За последние сутки в России выявили 29 929 новых случаев коронавируса. Таким образом с начала пандемии в стране зафиксировали уже 10 016 896 случаев.

Больше всего коронавирусом заражались в Москве — с момента начала эпидемии в столице подтвердили COVID-19 у 1 984 378 человек, из которых 35 298 скончались. Следующей в антирейтинге следует Санкт-Петербург. Коронавирус настиг 815 308 жителей Северной столицы, 26 886 из них скончались. Третье место по заболеваемости и смертности заняло Подмосковье, а за ним расположились Нижегородская и Самарская области.

Антирекорд по смертности от ковида в России был поставлен 20 ноября. Тогда болезнь унесла жизни 1254 пациентов за сутки. Самое большое количество заболевших оперштаб отметил 6 ноября, тогда коронавирус зафиксировали у 41 335 человек.

При этом уровень коллективного иммунитета в стране все еще оставляет желать лучшего, несмотря на существенное улучшение показателей в последнее время. Сейчас полный цикл вакцинации в России прошли 55,7% населения.