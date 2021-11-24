Число выявленных в России случаев COVID-19 оказалось минимальным с конца октября

Российские медики за сутки выявили 33 558 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших ковидом в стране за все время пандемии достигло 9 434 393. Об этом сообщил оперштаб.

Со вчерашнего дня болезнь унесла 1240 жизней. Жертвами COVID-19 стали 267 819 жителей России. Выздоровели за 24 часа 36 682 человека, всего — 8 126 376. Первые пять мест в рейтинге регионов — лидеров по числу ежесуточно выявляемых случаев болезни у Москвы (+2533), Московской области (+1842), Санкт-Петербурга (+1387), Самарской области (+1201) и Краснодарского края (+830).

Эпидемическая ситуация после летнего затишья резко обострилась с приходом прохладной погоды в сентябре. Осенью медики зафиксировали несколько рекордов суточной заболеваемости и смертности. В последние недели обстановка начала постепенно стабилизироваться.

В Московской области с начала пандемии сделали 13 233 127 тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Чтобы остановить распространение SARS-CoV-2, власти регионов ввели жесткие ковидные ограничения. В некоторых субъектах сейчас проходит обязательная вакцинация пожилых и работников социальной сферы. Также в регионах действуют новые правила посещения общественных мест, куда перестали пускать без QR-кода о прививке от коронавируса.