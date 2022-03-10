Число выявленных случаев ковида за сутки в России продолжило резко падать

За сутки в России выявили 51 231 новый случай COVID-19, сообщили в оперативном штабе. Это минимальная цифра с 20-х чисел января 2022 года.

За прошедшие 24 часа госпитализировали 9400 человек, данный показатель увеличился на 207,8% по сравнению с 9 марта. Выздоровели 148 634 человека, скончались — 665.

При этом в Москве, которая долгое время находилась на первом месте по количеству заразившихся, выявили 1215 новых случаев, в больницу доставили 270 заболевших. Поправился 2591 пациент, умерли — 57.

Согласно последним данным — на 4 марта, — полную вакцинацию прошли более 84 миллионов человек. Коллективный иммунитет в стране достиг 56%.

По информации РИА ФАН, московские поликлиники возобновили плановую помощь пациентам из-за улучшения эпидемической ситуации с коронавирусом в городе.