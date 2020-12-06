Число выявленных случаев ковида за сутки установило новый антирекорд в России

Общее количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в стране достигло 2 460 770, выписались 1 937 738 человек, 43 141 скончался. Медики провели 79,3 миллиона ПЦР-тестов.

Кроме того, по новым данным, в Москве за сутки коронавирус обнаружили у 7512 человек, это на 6% меньше, чем вчера. Выписались из больницы почти на 16% меньше — 5536 пациентов, количество смертей уменьшилось на 2,7% — 72 человека.

Также в рейтинге по заражению остается Санкт-Петербург. За минувшие 24 часа там заразились 3753 человека, выздоровели — 1903, умерли — 47. Тройку лидеров замыкает Московская область. По данным за 6 декабря, новый вирус выявили у 1295 — почти на 4% больше по сравнению с субботой, выздоровели 774 пациента, что меньше на 2,6%, а погибли 28 человек, это на 10% меньше.