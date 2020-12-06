facebook_pixel
    06 декабря 2020, 11:57

    Число выявленных случаев ковида за сутки установило новый антирекорд в России

    Анастасия Калинина

    В России установлен новый антирекорд по числу заразившихся коронавирусом. За минувшие сутки медики выявили 29 039 новых случаев, выздоровели за это время 21 342 пациента, 457 умерли. Информация об этом появилась на сайте оперштаба.
    Число выявленных случаев ковида за сутки установило новый антирекорд в России

    Общее количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в стране достигло 2 460 770, выписались 1 937 738 человек, 43 141 скончался. Медики провели 79,3 миллиона ПЦР-тестов.

    Кроме того, по новым данным, в Москве за сутки коронавирус обнаружили у 7512 человек, это на 6% меньше, чем вчера. Выписались из больницы почти на 16% меньше — 5536 пациентов, количество смертей уменьшилось на 2,7% — 72 человека.

    Также в рейтинге по заражению остается Санкт-Петербург. За минувшие 24 часа там заразились 3753 человека, выздоровели — 1903, умерли — 47. Тройку лидеров замыкает Московская область. По данным за 6 декабря, новый вирус выявили у 1295 — почти на 4% больше по сравнению с субботой, выздоровели 774 пациента, что меньше на 2,6%, а погибли 28 человек, это на 10% меньше.