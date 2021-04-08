Число выявленных случаев ковида за сутки снова подпрыгнуло

В России за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 8672 человек. При этом в Москве впервые с 3 апреля выявили более двух тысяч новых случаев заражения, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Пять дней подряд суточный прирост по коронавирусу в России держится на уровне ниже девяти тысяч случаев. При этом уже три дня, как количество выздоровевших превышает число заболевших. За последние сутки из больниц были выписаны еще 9558 человек. Число смертей тоже день ото дня снижается — в среду зафиксировали 365 летательных исходов.

Больше всего заразившихся — в Москве, где за прошедшие сутки выявили 2024 новых случая. На втором месте остается Санкт-Петербург, где заболели еще 695 человек. На третьем — Подмосковье, где заразились 567 жителей.

Накануне сообщалось о 8294 новых случаях заражения. Общее число всех случаев инфекции за время пандемии в стране достигло 4 614 834. Из них 4 239 038 человек выздоровели.

В центре «Вектор» ранее сообщили о поставках вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в 40 российских регионов. Препаратом уже успели привиться свыше 20 тысяч россиян, а до конца года планируется вакцинировать около пяти миллионов человек.