Число выявленных случаев ковида за сутки слегка снизилось

За сутки 27 434 новых случаев коронавируса зафиксировали в России — это на три сотни меньше, чем днем ранее.. Общее количество достигло 10 186 823.

Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Это самый низкий показатель с 8 октября — тогда заразились 27 246 человек.

Лидеры по количеству инфицированных: Москва — 2283 человека, Санкт-Петербург — 1997 человек и Подмосковье — 1683 человека.

Также за последние сутки скончались 1076 человек, всего 296 180 человек. Из них 79 — в Москве, 71 — в Санкт-Петербурге, 54 — в Московской области.

38 041 человек выздоровел после инфекции. Общее число выздоровевших составило 87,8% — 8 952 266 человека.

Ранее руководитель российского Минздрава Михаил Мурашко призвал жителей России сходить на вакцинацию до Нового года. Счастливые праздники — это праздники без болезни, считает он.

По его мнению, каждый человек должен проявить себя ответственно и вакцинировать, чтобы в новогодние праздники не заразиться и не попасть в больницу.