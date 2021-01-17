Число выявленных случаев ковида в России за сутки снизилось

В России за сутки выявлено 23 586 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших возросло до 3 568 209 человек. Данные привел оперативный штаб по предупреждению распространения заболевания.

Таким образом, число активных носителей заболевания с учетом выздоровевших и скончавшихся увеличилось до 542 212 граждан, написало агентство Ura.ru.

За минувшие 24 часа в столице инфекцию выявили у 4012 местных жителей, в Санкт-Петербурге — у 3316, в Московской области — у 1426. На верхушке антирейтинга также находятся Нижегородская (484) и Свердловская (395) области. Самый низкий показатель зарегистрирован в Чукотском автономном округе — один человек.

За последние сутки умер 481 человек, выздоровели 23 440 россиян. За все время пандемии скончались 65 566 соотечественников, выздоровели 2 960 431.

Благодаря созданию вакцины «Спутник V» Россия показала умение самостоятельно разрабатывать серьезный препарат, способный подавить пандемию. Так зарубежные СМИ отреагировали на появление нового медицинского препарата.

Записаться на прививку от коронавируса может каждый житель Московской области на сайте госуслуг. Вакцинировались уже более 20 тысяч человек, в ближайшие дни в регион завезут еще 30 тысяч доз «Спутника V».