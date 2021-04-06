Число выявленных случаев ковида в России за сутки едва превысило 8 тысяч

В России за минувшие сутки выявили 8328 новых случаев заражения коронавирусом. При этом за понедельник выздоровели 8902 человека. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

Накануне сообщалось о 8646 новых случаях заражения в России.

Больше всего новых заражений продолжают фиксировать в Москве. За прошлые сутки инфекцию в столице обнаружили еще у 1747 человек. На втором месте — Петербург, где коронавирус выявили еще у 702 жителей. Третью строчку заняла Московская область — в регионе зафиксировано 533 новых заражения за сутки.

Меньше всего заражений по-прежнему на Чукотке (два новых случая), в Ненецком автономном округе (один), а также в Еврейской автономной области (два).

Общее число заражений коронавирусом, выявленных в России за время пандемии, достигло 4 597 868 случаев. Выздоровели 4 220 035 человек, 101 106 пациентов умерли.

В настоящий момент продолжают болеть 276 727 человек.

За прошедшие сутки зафиксировано 389 летальных исходов среди инфицированных.

Роспотребнадзор ранее сообщил, что в России выявлены новые штаммы коронавируса. Глава ведомства Анна Попова заявила, что эти штаммы не похожи на британскую, южноафриканскую и бразильскую мутации. По ее словам, оснований для опасений пока нет.