Число выявленных случаев ковида в России снова начало падать

За минувшие сутки в России зафиксировано 10 253 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Цифра означает, что число заражений вновь начало падать, — на минувшей неделе оно превышало 11 тысяч.

Новые случаи заражения выявлены во всех российских регионах, кроме Ненецкого автономного округа и Чукотки. Также среди регионов с наименьшим приростом Сахалинская область и Республика Тыва. Среди инфицированных у 1269 человек болезнь протекает бессимптомно.

Максимальное число заразившихся за прошедшие сутки — в Санкт-Петербурге, где выявили 1411 новых случаев COVID-19. На втором месте — Москва, где инфекцию обнаружили у 1037 человек. На третьем месте — Подмосковье, где заразились 555 человек.

Общее число зарегистрированных в России случаев заражения достигло 4 333 029, из них 3 922 246 выздоровели. За воскресенье из больниц после выздоровления выписали 10 322 человека. При этом скончались 379 заболевших. За весь период пандемии в России от последствий COVID-19 умерли 89 473 человека.

Привившихся от коронавируса во всем мире уже более 300 миллионов человек — около 3,8% населения планеты.